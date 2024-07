MANTOVA – Stava passeggiando lungo la centralissima via Roma quando si è sentita male ed è caduta a terra. Un malore per il caldo quello per il quale una donna di 56 anni è stata soccorsa poco dopo le 16 di ieri. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Verde e una pattuglia della Polizia locale. La donna è stata quindi caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso.