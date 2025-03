Polizia locale, 102mila euro per il Mantovano

Mantova Regione Lombardia ha finanziato 99 richieste, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli delle Polizie locali per il 2025. I fondi sono stati destinati ai Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città metropolitana di Milano per acquistare autovetture ecologiche, moto e scooter, fototrappole, sniffer, taser, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per potenziare le centrali radio. Su Mantova e provincia arriveranno 102mila euro. Paola Bulbarelli (Fratelli d’Italia): «Regione Lombardia è sempre impegnata a tutelare il territorio: un obiettivo che passa attraverso il potenziamento delle nostre Polizie locali. Con questo stanziamento, per cui voglio ringraziare l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, investiamo nelle risorse di supporto ai comandi, fornendo loro gli strumenti necessari per intervenire con maggiore efficacia e garantire il presidio delle nostre comunità. Il tema della sicurezza è da sempre al centro della programmazione politica di Fratelli d’Italia: oggi la Regione ha fatto uno sforzo importante, cui ne seguiranno altri. È dovere delle istituzioni stare accanto e supportare al meglio chi ogni giorno si impegna per la sicurezza e la tutela delle nostre comunità».