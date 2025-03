Calcio serie B – Mantova: Brignani e Galuppini ancora in dubbio. Sky acquista due pacchetti per il finale

Mantova Nonostante il campionato sia fermo per la pausa nazionali, il Mantova continua ad allenarsi. Ieri i biancorossi si sono ritrovati al Sinergy in mattinata e lo faranno anche oggi. Domani invece è previsto il giorno di riposo, con la squadra che si ritroverà lunedì. Mister Possanzini e il suo staff puntano a recuperare gli acciaccati Brignani e Galuppini per poter lavorare con l’intero gruppo a disposizione in vista della delicatissima sfida salvezza del Martelli di sabato prossimo contro il Sudtirol. Ovviamente mancherà lo squalificato Paoletti, espulso contro il Pisa.

Nel frattempo la Lega Nadi B rende noto che Sky ha aderito all’offerta pubblicata per i pacchetti “Highlights”, composto dai gol e dalle immagini salienti di tutte le gare disputate in ogni turno di campionato. Inoltre il colosso ha acquistato anche il pacchetto “Bar-Hotel” per la trasmissione in diretta, per l’appunto nei bar e negli hotel, di alcune gare della giornata. L’accordo scatterà dalla 31esima giornata di campionato, vale a dire la prossima settimana, fino al termine della stagione, inclusi eventuali play-off e play-out. Infine, il presidente della Serie B Paolo Bedin si è recato ieri sera allo stadio Penzo di Venezia per assistere e seguire da vicino la gara dell’Under 21 contro l’Olanda. I ragazzi di mister Carmine Nunziata avranno l’opportunità di testare il proprio livello e la propria condizione in vista degli Europei di giugno che si svolgeranno in Slovacchia.