Sos vigili del fuoco: “Siamo troppo pochi, soccorsi urgenti a rischio”

Mantova Una cronica carenza di personale tale da non riuscire a garantire le 12 unità necessarie per coprire un turno. A lanciare l’allarme, per quanto concerne la situazione d’organico dei vigli del fuoco mantovani sono i sindacati di categoria Uilpa, Fns Cisl e Conapo. «Il comando dei vigili del fuoco di Mantova – si legge in una nota congiunta – si trova a fronteggiare una situazione critica a causa di una significativa carenza di personale. Questa condizione, già evidente da tempo, ha raggiunto livelli tali da compromettere la capacità del comando nel garantire un soccorso tecnico urgente adeguato e tempestivo alla cittadinanza. Il personale operativo attualmente in forza – 169 unità contro le 201 necessarie – è insufficiente per coprire in modo completo i turni di servizio aggravando i rischi in situazioni di emergenza, nonché la stessa sicurezza del personale in servizio. La crescente domanda di interventi tecnici legata anche a fattori quali l’aumento degli eventi meteorologici estremi mette ancora più sotto pressione le risorse disponibili. Nel breve, la carenza di personale sarà maggiormente acuita dal personale che si troverà ad affrontare il corso di formazione per il passaggio di qualifica a capo squadra e dalla mobilità del personale anziano che si sposterà per riavvicinarsi nel proprio comando di residenza». I tre sindacati chiedono dunque un intervento immediato da parte delle istituzioni locali, regionali e nazionali per avviare un piano di completamento del personale, al fine di garantire anche al personale di poter fruire delle ferie maturate e di poter partecipare ai necessari corsi di formazione, e per gli interventi strutturali delle sedi.