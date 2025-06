Poltrona tecnica donata per il Percorso Delfino da Fiege e-commerce Logistics

MANTOVA Una poltrona tecnica per il Percorso Delfino (struttura Accoglienza Medica Disabili Dama). L’ha donata la ditta FIEGE Ecommerce Logistics, ex Zalando (sede di Nogarole Rocca), con il supporto del Rotary Mantova Castelli. L’azienda in questione, in qualità di datore di lavoro di alcuni utenti del percorso, ha voluto offrire un contributo concreto, per migliorare la permanenza in ospedale da parte dei pazienti più fragili.

La poltrona è reclinabile, con appositi sostegni, in modo da rendere il più agevole possibile sia i prelievi ematici, sia il trattamento farmacologico specifico, se necessario. Al momento di consegna erano presenti: per la FIEGE il people & culture director Valerio Viglianesi; per il Rotary Mantova Castelli Maurizio Magotti; per Asst il direttore generale Anna Gerola, la responsabile Accoglienza Medica Disabili Dama Antonia Semeraro, il direttore dell’Allergologia, immunologia clinica e reumatologia Maria Teresa Costantino.

Il direttore generale Anna Gerola ha sottolineato l’importanza della collaborazione fra Asst e mondo del terzo settore: “Una sinergia sulla quale l’azienda sta lavorando da anni, che ci consente di individuare i bisogni reali e di costruire insieme alle associazioni una risposta ottimale”.

La responsabile del Dama Antonia Semeraro ha ringraziato Fiege per questa preziosa donazione: “La poltrona sarà indispensabile nei trattamenti terapeutici e negli esami eseguiti in ambulatorio, creando una condizione di maggiore comfort e fornendo supporto, grazie alle sue caratteristiche tecniche, in situazioni di criticità”.

“Noi di Fiege Logistics – ha affermato Valerio Viglianesi, HR Director di Fiege Ecommerce Logistics – mettiamo da sempre le persone al centro. La nostra azienda, secondo l’insegnamento di un imprenditore illuminato come Adriano Olivetti, ha saputo negli anni creare valore e crescita non solo economica, ma sociale e culturale per la comunità e i territori in cui opera. Nel mantovano risiedono molti dei nostri lavoratori che tutti i giorni vengono nella sede di Nogarole Rocca per lavorare con passione e vero spirito di squadra in un ambiente empatico e collaborativo in cui l’inclusione è sicuramente uno dei motori principali. E proprio l’inclusione è il denominatore comune tra Fiege e DAMA, pioniera sul territorio dell’assistenza sanitaria inclusiva. Questa targa ha, quindi, per noi un valore profondo e vogliamo dedicarla a tutti i nostri lavoratori”.

Maurizio Magotti ha commentato: “Sono qui in rappresentanza della presidente del Rotary Mantova Castelli Cristina Alaia, la finalità del nostro club è fare del bene dove c’è effettivamente bisogno. Noi abbiamo molto a cuore il Delfino e ci impegneremo ancora a favore di questa realtà. Siamo grati, in particolare, alla past presdent Maria Teresa Costantino e alla responsabile del Dama Antonia Semeraro, per il progetto andato in porto”.