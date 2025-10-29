Ponte di Calvatone: Cremona e Mantova unite per la ricostruzione, in attesa del via tecnico

MANTOVA Le Province di Mantova e Cremona hanno approvato, nel mese di ottobre 2025, un Protocollo d’Intesa aggiornato per regolare le rispettive competenze, tra cui le modalità di erogazione dei trasferimenti dalla Provincia di Mantova a quella di Cremona, subentrata quale soggetto attuatore dell’intervento di ricostruzione del ponte. La Provincia di Cremona ha già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di ristrutturazione del ponte, a seguito degli esiti della conferenza dei servizi, con delibera presidenziale n. 113 del 7 agosto 2025, esaurendo ad oggi tutte le attività di propria spettanza.

Come è noto, l’intervento prevede il concorso delle Forze Armate per la fornitura e posa di un impalcato realizzato con sistema Bailey, per il quale la Provincia ha già condotto numerosi confronti e accordi con i Comandi Militari competenti. L’iter dell’intervento risulta tuttavia sospeso da alcuni mesi, poiché – come comunicato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – è necessario attendere l’emanazione e la pubblicazione delle “Linee guida sulla Sicurezza, Qualificazione, Progettazione, Realizzazione di ponti Bailey” per poter procedere con la progettazione esecutiva dell’opera di ripristino dell’infrastruttura. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non provvederà infatti, fino alla pubblicazione delle nuove disposizioni, al rilascio dei certificati di valutazione tecnica richiesti per questo tipo di sistema di costruzione.

Successivamente alla pubblicazione delle Linee Guida e in base a quanto in esse disciplinato, la Provincia di Cremona potrà aggiornare il cronoprogramma dell’intervento di ripristino del collegamento sull’Oglio tra i comuni di Calvatone e Acquanegra sul Chiese, proseguendo così con gli step successivi verso la realizzazione dell’opera.

Il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, commenta: «La ricostruzione del ponte di Calvatone rappresenta una priorità strategica per la nostra amministrazione e un esempio concreto di collaborazione istituzionale tra enti. La Provincia di Cremona ha completato con puntualità tutte le attività di propria competenza, ora attendiamo che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici concluda l’iter tecnico necessario alla prosecuzione del progetto. Siamo consapevoli dell’importanza di questa infrastruttura per la viabilità interprovinciale e per la sicurezza dei cittadini: continueremo a seguire con la massima attenzione ogni passaggio, mantenendo costante il dialogo con il territorio e con la Provincia di Mantova per garantire tempi rapidi e certezza di realizzazione».