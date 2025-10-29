Riqualificazione parcheggio di viale Europa

In vista della realizzazione della nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano, vi è la necessità di poter procedere con i lavori di riqualificazione dell’area parcheggio.

Il Comune di Mantova, quindi, ha concesso alla Rti Pavoni Spa (capogruppo) ed Enpower Srl (mandante), l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico con cantiere, dal 30 ottobre al 28 febbraio 2026, in corrispondenza dell’area parcheggio di viale Europa.

Pertanto, in tale periodo di tempo vi sarà la modifica della circolazione in viale Europa con l’istituzione del senso unico di marcia da via Rinaldo Mantovano a piazza Madison, nella direzione citata, e la relativa posa della temporanea segnaletica stradale.

Durante gli interventi sarà garantito l’accesso alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con i lavori, ai passi carrabili.

La ditta concessionaria è incaricata e responsabile dell’apposizione, manutenzione e rimozione di tutta la segnaletica di cantiere e di modifica temporanea della viabilità.