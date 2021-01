Porti meno inquinanti, più sicuri e intermodali: la Provincia candida Valdaro al bando Horizon

C’è anche l’adesione della Provincia di Mantova in qualità di partner al progetto SMARTER PORTS candidato al bando Horizon 2020 “building a low-carbon, climate resilient future: research and innovation in support of the european green deal” nella sezione “green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility”, pubblicato il 22 settembre 2020 dalla Commissione Europea.

Il bando è suddiviso in 20 tematiche tra cui la “Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility” che, con una dotazione di 100.000.000 di euro finanzia progetti di innovazione tecnologica, metodologica e strumentale per porti e aeroporti europei. Provincia di Mantova in qualità di Autorità Portuale del porto di Valdaro è stata invitata a partecipare con altri 23 partners europei, con capofila il centro di ricerca VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY con sede a ESPOO (Finlandia) e composto, tra gli altri, dai porti di Bergen (Norvegia), Londra (Regno Unito) e Reykjavik (Islanda).

Il progetto Smarter Ports si pone l’obiettivo di sviluppare soluzioni (energetiche, digitali, logistiche, ambientali) innovative per rendere i porti meno inquinanti e più sicuri, con l’intento finale di redigere un piano (masterplan) pluriennale che individui un percorso di azioni. Il ruolo dell’ente di Palazzo di Bagno sarà quello di osservare le attività che verranno inizialmente realizzate nel porto di Bergen e mettere le basi per replicarle parzialmente nel porto virgiliano. In particolare, Mantova si concentrerà sulle attività di approfondimento dei rischi ambientali legati alle attività portuali, sull’analisi del fabbisogno energetico del porto e sulle potenzialità di soluzioni logistiche di “ultimo miglio”, e sull’innovazione digitale. Tutte le azioni confluiranno poi nel quadro generale definito dal Masterplan del polo produttivo di livello provinciale di Mantova Est in cui è compreso il Porto di Valdaro con l’obiettivo di renderlo un porto a basse/zero emissioni. L’avvio dei progetti selezionati è previsto per l’autunno 2021. Il progetto avrà una durata complessiva di 5 anni (2021-2026).

La coerenza e la pertinenza dei temi infrastrutturali Comunitari, alla scala locale, trovano sintesi nel porto di Mantova Valdaro che si trova all’incrocio di due corridoi transeuropei: il corridoio scandinavo-mediterraneo sull’asse nord-sud e il corridoio mediterraneo che è il principale asse est-ovest della rete TEN-T a sud delle Alpi. Il Porto di Valdaro è catalogato come porto internazionale secondo l’accordo ONU-UE e rappresenta il terminal del Canale Navigabile Fissero Tartaro Canal Bianco Po di Levante compreso fra le Vie Navigabili del Sistema Idroviario Padano Veneto di preminente interesse nazionale.

“Abbiamo aderito al progetto – spiega il presidente della Provincia Beniamino Morselli – poiché lo riteniamo utile nel futuro sviluppo della pianificazione territoriale e della progettazione infrastrutturale di un’area sovracomunale di interesse strategico quale è quella del polo produttivo di Mantova Est, in cui si inserisce il Porto di Mantova Valdaro”. il progetto Smarter Ports prevede un budget totale di 22.400.000 euro. Alla Provincia di Mantova nell’ipotesi in cui il progetto venisse accolto verrebbe assegnato un budget di 401.250 euro finanziato al 100% da fondi del programma Horizon