Giorno della Memoria, medaglie d’onore consegnate dai sindaci

MANTOVA Il Presidente della Repubblica ha concesso, in occasione del Giorno della Memoria 2021, 47 Medaglie d’Onore alla memoria di cittadini mantovani, militari e civili, internati nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che non consente l’organizzazione in forma collettiva di una cerimonia unica di consegna, il Prefetto di Mantova dott. Michele Formiglio ha delegato i Sindaci della Provincia a procedere, nei relativi Comuni, alla consegna delle onorificenze ai famigliari degli insigniti.

Si riportano di seguito i nominativi degli insigniti, ai cui famigliari sarà consegnata l’onorificenza:

Comune di MANTOVA: BIANCARDI don Dino; RAFFANINI Franco; RAFFANINI Giuseppe.

Comune di ASOLA: AFFO’ Sergio; AGUGGERI Quinto; BERUFFI Angelo; BONANDI Walter; RUBES Archimede; ZINELLI Giuseppe.

Comune di BORGO MANTOVANO: RAINERI Gaetano.

Comune di BORGOCARBONARA: LUPPI Giovanni.

Comune di CANNETO SULL’OGLIO: PEVERADA Osiride.

Comune di CASALMORO: BERUFFI Costante; PINELLI Domenico.

Comune di CASALOLDO: BERTANI Osiride; GHIDINI Enrico; GHIDINI Giosafatte; GUION Gelindo; NEGRISOLI Primo; SENIGA Luigi; TERZI Umberto; TOSINI Gino; TRAVAGLIATI Sergio; TRAVERSI Luigi; ZANOTTI Giuseppe.

Comune di CASTEL D’ARIO: VISENTINI Walter.

Comune di CASTEL GOFFREDO: BIANCHINI Mario; MASCAGNI Umberto.

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: BONDIOLI Ober; ROVIZZI Riccardo; ZANOTTI Luigi.

Comune di CURTATONE: BARALDI Amerino; CARRERI Enzo; SQUINZANI Rodrigo; SQUINZANI Secondo.

Comune di MEDOLE: BELLENTANI Luciano.

Comune di PIUBEGA: BALLARINI Ugo; BARUFFI Alferino; COFFETTI Battista; PIGATTO Bortolo.

Comune di POGGIO RUSCO: FACCHINI Anselmo.

Comune di QUISTELLO: CARELLA Angelo.

Comune di RODIGO: SAVASI Guglielmo.

Comune di RONCOFERRARO: FRIGNANI Silvio.

Comune di ROVERBELLA: CASSINI Giuseppe Antonio.

Comune di SAN GIORGIO BIGARELLO: GAMBINI Gino.

Comune di SOLFERINO: CENI Adriano.