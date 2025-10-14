Prati Stabili, Carra (Pd): “Fondi regionali irrisori, la priorità è impedire aggressioni da discariche o fotovoltaico”

MANTOVA “I 100 mila euro stanziati dalla Giunta Regionale per i Prati Stabili annunciati dalla consigliera Bulbarelli rappresentano una cifra davvero irrisoria. Se confrontiamo questa cifra con i 4 milioni di euro destinati alla comunicazione istituzionale del presidente della Regione Fontana si comprende benissimo che siamo di fronte a un atto puramente simbolico.

La questione prioritaria, in ogni caso, resta quella della tutela effettiva dei Prati Stabili dalle aggressioni che questi territori stanno subendo: dalla concreta possibilità di veder realizzata tra qualche tempo una discarica di amianto a Marmirolo alla realizzazione di campi di fotovoltaico a terra. La legge voluta e votata dal centrodestra non tutela assolutamente nulla!

La situazione che stiamo vivendo è responsabilità di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia poiché senza tutele effettive e concrete i Prati Stabili continueranno ad essere sotto attacco e il valore di questo territorio si indebolirà. Da ogni punto di vista!

Vanno riprese le nostre proposte per tutelare effettivamente i territori dei Prati Stabili e dare un senso alle iniziative per la loro valorizzazione con i pochissimi soldi messi a disposizione. Altrimenti, tra qualche tempo, ci sarà ben poco da valorizzare.

Marco Carra, consigliere regionale PD in Lombardia