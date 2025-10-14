A Pegognaga per la terza edizione di “Sposiamoci in villa”

PEGOGNAGA Domenica 9 Novembre si svolgerà a Villa Angeli a Pegognaga la 3° edizione di “Sposiamoci in Villa”, una giornata dedicata ai futuri sposi che potranno così avere modo di conoscere più di 25 espositori del settore wedding e trovare così idee originali ed ispirazioni per progettare il giorno del loro matrimonio.

L’evento si propone di essere una vera e propria simulazione di matrimonio, al fine di ispirare le coppie di futuri sposi con elementi originali ed idee stilistiche moderne al passo con i trend attuali del settore.

Diversi gli espositori con cui entrare in contatto, da wedding planner a consulenze beauty e di hair styling, sfilata di abiti da sposa/sposo e cerimonia, allestimenti di flower design, allestimenti creativi e tanto altro.

L’evento si terrà nella splendida cornice di Villa Angeli a Pegognaga dalle 10:00 alle 19:00, ingresso libero su prenotazione sul sito www.sposiamocinvilla.it