Calcio a 5 Serie A – Saviatesta ad Avellino: è un classico “testacoda”

MANTOVA Salvo imprevisti dell’ultima ora legati all’emergenza Covid, il Saviatesta Mantova oggi pomeriggio alle 16 sarà in campo ad Avellino per sfidare il Sandro Abate nella gara che chiude il terzo turno di campionato. Guardando la classifica, si tratta del classico “testacoda”. Una sfida sentita da ambo le squadre, in particolare dai padroni di casa che sono ancora arenati sul fondo della graduatoria a 0 punti. Di fronte, però, gli irpini troveranno una squadra, il Mantova, che cercherà di portare a casa la terza vittoria consecutiva. Mister Despotovic ha insegnato ai suoi ragazzi che non bisogna mai accontentarsi e dopo i primi due successi, contro Pesaro e Catania, Danicic e compagni venderanno cara la pelle per portarsi a casa i tre punti e consolidare il primato in classifica. L’arbitro designato per l’incontro odierno è il signor Pezzuti di Lecce, lo stesso che nella passata stagione, proprio nel match casalingo contro la squadra irpina, aveva negato un rigore a Leleco, ammonendolo per simulazione, oltre ad espellere Kytola e mister Milella per proteste. Ricordi da cancellare con una bella vittoria. «Le insidie non mancano – ha commentato il ds virgiliano Cristiano Rondelli – per noi questa è una partita troppo importante. Non guardiamo la classifica, ma vogliamo semplicemente raccogliere punti. Giocheremo contro una squadra forte, che ha un’ossatura sudamericana e giocatori importanti, ma noi proveremo a fare la nostra partita». Pesa, e non poco, il fattore Covid. «Siamo in una zona d’Italia particolarmente colpita e dovremo fare molta attenzione. Al momento non è stato comunicato nessun rinvio e, quindi, noi siamo pronti a giocare». La notizia positiva per il Mantova è che a disposizione c’è anche Strahinja Petrov, l’ultimo arrivato in casa biancorossa, un laterale che mister Despotovic ha voluto fortemente nel roster. Un’arma in più, dunque, per sbancare Avellino.