Presentata la nuova direzione strategica di Asst Mantova

MANTOVA Ecco la nuova direzione strategica di Asst Mantova. Il direttore generale Anna Gerola, subentrata a Mara Azzi a seguito della nomina della giunta regionale, ha affidato l’incarico ai manager che saranno al suo fianco: il direttore sanitario Marianna Lorenzoni, il direttore sociosanitario Angela Bellani, il direttore amministrativo Guido Avaldi.



“Oggi presento la mia squadra – dichiara Anna Gerola – sono professionisti che conosco personalmente e che ho scelto e nominato per esperienza, capacità e competenza. La definisco una squadra tecnica di grande qualità, con la quale affrontare le numerose sfide e soddisfare i bisogni di salute della popolazione rispondendo alle esigenze di oggi, ma con lo sguardo rivolto al domani. Fra gli obiettivi che dovremo affrontare il superamento delle cooperative, la riduzione delle liste d’attesa per le prestazioni e dei tempi d’attesa in Pronto Soccorso, una maggiore integrazione fra ospedale e territorio, il potenziamento di quest’ultimo”.