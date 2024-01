Calcio Seconda Categoria – Cannetese verso il derby con l’Acquanegra. Mazzi: “Dobbiamo cambiare rotta”

CANNETO Risultati altalenanti per la Cannetese che chiude la prima parte di stagione al 12esimo posto con 15 punti, a sole tre lunghezze dai play out. «Siamo andati in calando dal punto di vista dei risultati – spiega mister Silvano Mazzi – . Il perché non so spiegarlo, però purtroppo ci siamo inguaiati da soli. Sinceramente non mi aspettavo tutto questo perché siamo stati all’altezza delle prime tre, mentre deludenti con quelle inferiori o del nostro livello. Penso sia un aspetto mentale e per questo, durante la pausa, ci abbiamo lavorato molto. Spero che i ragazzi abbiano capito che non stiamo andando nella direzione giusta». «Ho visto che tante squadre si sono rinforzate – prosegue Mazzi – . Mi aspetto un girone di ritorno equilibrato, con le prime 6-7 che si giocheranno il campionato e l’accesso ai play off. Se vogliamo rientrare anche noi in questa lotta, servirà una reazione caratteriale da parte di tutta la squadra. Abbiamo perso tante gare per un gol subito e che noi non riusciamo a fare. In più ci manca anche un attaccante che faccia movimento». Il match di domenica con l’Acquanegra, mette in palio punti pesantissimi: «È un derby – avverte – . Loro vogliono puntare ai play off, mentre noi proveremo a riscattarci. Sarà una partita sentita ed importante, quindi spero in una svolta caratteriale da parte dei miei e in un netto cambio di rotta». «Credo in questa squadra – conclude l’allenatore – . So che può fare di più. Al momento manca un po’ di esperienza perché ci sono tanti giovani. Dobbiamo stare tranquilli e giocare come sappiamo, se vogliamo uscire da questo momento delicato».