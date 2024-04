Pallavolo serie B – E’più, non distrarti con il Moma. Asolarem per il colpo a Caselle

Mantova Si gioca questa sera il 21esimo turno in serie B. La nuova regina E’più Viadana ospita al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Rocchi di Milano e Federica Camossi di Bergamo) il Moma Anderlini Modena, penultimo in classifica. I rivieraschi, prima della sosta per Pasqua, davanti al proprio pubblico avevano superato per 3-1 il Dual Caselle di Sommacampagna: quel successo, unito alla sconfitta interna al tie-break della capolista Kerakoll Sassuolo con il Villa d’Oro Modena, ha consentito al sestetto di coach Alberto Panciroli e Luca Gualerzi di portarsi in vetta, con una gara in più. «Da parte nostra non sottovalutiamo nessuno – afferma il tecnico Panciroli – La compagine della Città della Ghirlandina schiera giocatori giovani che hanno grosse prospettive future e stanno cogliendo in questo periodo risultati importanti».

La Kema Asolaremedello, prima della sosta, al PalaSchiantarelli aveva mandato ko per 3-1 il Volley Veneto Benacus Bardolino. Il calendario le riserva oggi l’altra compagine del Veronese, il Dual quarto in classifica, forte dell’ex Solazzi e degli ex Gabbiano Top Team Lorenzi e Sasdelli, mentre è Peslac l’ex Dual. Il sestetto di Andrea Fasani e Luca Mutti cercherà quindi il colpo a Caselle di Sommacampagna (ore 19, arbitri Miggiano di Bolzano e Muliedda di Trento). «Il nostro intento è quello di cercare di replicare le ultime tre gare positive – afferma coach Fasani – nelle quali siamo riusciti a fornire prove convincenti sia a muro sia in difesa».