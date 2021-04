Preso l’assassino del 91enne mantovano. E’ un 50enne siciliano: mi ha fatto delle avances e ho reagito

MANTOVA – Un pregiudicato catanese è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per l’omicidio di Vincenzo Rossi, il 91enne originario di Quistello trovato morto accoltellato nella sua abitazione di Torino. L’uomo, Salvatore Strano, 50 anni, è stato fermato nelle prime ore di ieri alla stazione di Porta Nuova e ha confessato l’omicidio. «Non so che cosa mi è preso – ha detto Strano – . Non era la prima volta che ero suo ospite, però ieri mi ha fatto delle avance e io ho reagito». Almeno quattro i fendenti mortali, di cui uno alla nuca, quelli inferti all’anziana vittima. Vincenzo Rossi era nato 91 anni fa a Qusitello, e si era trasferito a Torino dagli anni 60. Da allora aveva sempre abitato al quinto piano del condominio di via Tripoli, al civico 4, dove l’altro ieri pomeriggio è stato assassinato. Lì erano intervenuti i carabinieri su segnalazione dei vicini di casa: “Venite, sentiamo delle urla”, avevano detto al 112. La porta era chiusa, l’appartamento in ordine, ma quando i militari sono arrivati in cucina hanno trovato l’anziano privo di vita, con un coltello da cucina conficcato nella nuca. Subito le indagini si sono dirette verso il 50enne che è sarebbe stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza della zona. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe entrato nella vicina tabaccheria per chiedere di cambiare una banconota sporca di sangue.