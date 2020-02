Progettare in Europa, al via a Mantova il primo eurolaboratorio

MANTOVA – Prepararsi per essere competitivi nella ricerca e, se possibile nell’acquisizione, delle risorse che saranno messe a disposizione dall’Unione Europea nella nuova programmazione 2021 – 2027. Fondi stanziati direttamente da Bruxelles o attraverso i fondi strutturali veicolati poi dalle Regioni per realizzare obiettivi strategici per il futuro dell’Europa e dei paesi aderenti all’Unione. Un concetto ribadito a Mantova al primo Eurolaboratorio nell’ambito del progetto Lombardia Europa 2020. L’iniziativa, finanziata dal fondo sociale europeo e promossa da Anci-Lombardia, nel ruolo di capofila, in partenariato con Regione Lombardia e Provincia di Brescia, si propone di realizzare un percorso condiviso per lo sviluppo di un servizio Europa d’Area Vasta in ogni provincia lombarda, Mantova inclusa. “Partecipare a un programma comunitario e ottenerne le sovvenzioni è un’importante opportunità di crescita per i nostri comuni, ma al tempo stesso una sfida impegnativa e a lungo termine che richiede competenze specifiche, elevata motivazione e risorse gestionali da dedicare. Per questo è necessario prepararsi per imparare a lavorare insieme, facendo rete” ha affermato il presidente della Provincia Beniamino Morselli intervenendo al seminario che ha visto la partecipazione attiva del Comune di Mantova, ente partner con la Provincia dell’iniziativa, insieme ad Anci e Upl, con l’assessore all’università, innovazione e progettazione europea Adriana Nepote.