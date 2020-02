Nuove responsabilità per il mondo del lavoro, Forza Italia chiama i giovani

MANTOVA – “Eureka” è il grido urlato a Palazzo Gonzaga dai giovani Forza Italia di Mantova, ma che con una forza capillare ha attirato anche altri militanti di fuori provincia. “Solo un giovane imprenditore su 5 riesce a portare avanti la propria impresa per colpa di ostacoli burocratici, modulistiche, garanzie dirette e progett – ha sottolineato Giovanni Bellei, responsabile giovani Coldiretti Mantova. La ricerca politica partita dall’Alto Mantovano sta studiando soluzioni di traiettorie medio lunghe su un fronte inesauribile poiché “Se è vero che l’università produce 10 laureati e il mercato ne chiede 2 con una Italia che ha retribuzioni bassissime – come ricordato Sofia Pelizzari, fondatrice dell’associazione universitaria trentina di centrodestra – sono necessarie nuove responsabilità”. L’appuntamento organizzato da Simone Segna, coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Mantova ha mirato a creare un input ottimistico per la compagine Young del centro destra. La giovane militanza mantovana non ha citato solo l’icona berlusconiana, ma le sostanziali problematiche lombarde da sistemare tanto nelle infrastrutture, quanto nella formazione, istruzione e lavoro per tenere aperte le imprese. “Il consenso politico si ottiene – secondo Marco Bestetti, coordinatore nazionale Forza Italia Giovani – grazie ad cursus honorum che con un passo alla volta porta a giocare la propri partita con merito, fatica e sudore”. Il contesto economico che è cambiato ha imposto con forza il costante mutamento curriculare e con questa lucida e consapevole visione il desenzanese Emanuel Piona, responsabile formazione, istruzione e lavoro Forza Italia Lombardia ha sottolineato come “a conti i fatti solo 500 contratti a tempo indeterminato si sono ottenuti spedendo Euro 3 miliardi e otto”. All’invito liberale di identità universitarie e per gli under 30 ha visto anche la presenza di Antony Mammino, coordinatore regionale Forza Italia Giovani Lombardia, Luca Bazzanella, coordinatore regionale Forza Italia Trentino e con taccuino alla mano l’onorevole Annalisa Baroni, coordinatore provinciale Forza Italia ed il candidato sindaco Stefano Rossi.