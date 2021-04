Progetto Europa 2020 fa tappa a Mantova. Domani i seminari a distanza sulla Convenzione

MANTOVA – Il progetto Lombardia Europa 2020 promosso da Anci Lombardia, Regione Lombardia e Provincia di Brescia per portare i Comuni in Europa, prosegue con webinar a distanza rivolti agli Enti locali aderenti e ai nuovi che vorranno unirsi: nell’appuntamento di domani martedì 13 aprile 2021 che si terrà a Mantova sarà spiegato come siglare la Convenzione, l’atto amministrativo che darà formalmente vita al Servizio Europa di Area Vasta che sorgerà in tutte le province lombarde. I seminari sulla Convenzione fanno seguito al lungo percorso di formazione in europrogettazione attivato nell’ambito del progetto. Dalle ore 10, dopo l’introduzione del presidente della Provincia Beniamino Morselli e dell’assessore alle Politiche europee del capoluogo mantovano, Adriana Nepote, interverranno Egidio Longoni, vicesegretario generale di Anci Lombardia,Paola Ravellidi Europe Direct Lombardia e, per illustrare lo schema di Convenzione, Giorgia Pasciullo, dello staff di progetto. Sarà presente anche la Seav Coach territoriale Irene Calzolari. L’incontro servirà a illustrare ad amministratori e tecnici degli enti locali del mantovano lo schema della Convenzione, l’atto previsto dal Testo unico sugli Enti locali che regolamenta la cooperazione amministrativa che rappresenterà la carta d’identità del Seav territoriale e gli enti che ne faranno parte.