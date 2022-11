Proroga lavori per il cantiere Teleriscaldamento di via Dugoni

MANTOVA Sei, gruppo Tea, informa che il cantiere per la riqualificazione della rete del teleriscaldamento di via Dugoni e l’incrocio con piazzale Gramsci proseguirà sino al 7 dicembre per consentire la sostituzione di un altro tratto di tubazione risultato ammalorato in prossimità dell’incrocio con viale Piave.

Non sono previste modifiche alla viabilità in quanto i lavori di attraversamento di viale Piave saranno condotti in orario notturno in modo da non interferire con il passaggio degli autobus. Sarà interrotta la pista ciclabile con l’indicazione in loco di condurre a mano le biciclette e sarà posto il divieto di sosta che inibirà l’utilizzo 3 stalli.