“Provincia, bilancio sano ma viabilità al collasso”, l’allarme della minoranza

MANTOVA – Il gruppo consiliare “Mantova Provincia Unita” interviene sul bilancio dell’ente: conti in ordine, ma urgenze trascurate. «I dati confermano due aspetti: l’equilibrio positivo del bilancio e la necessità di utilizzare subito le risorse disponibili», affermano i consiglieri di minoranza Giuseppe Torchio, Elena Betteghella, Francesco Rossi, Maurizio Caristia e Gloriana Dall’Oglio.

«Non possiamo ignorare il grido d’allarme che arriva da cittadini, imprese e comitati sulla viabilità, nello specifico i manti stradali di competenza provinciale, disastrosi». Serve intervenire ora». Tra le richieste, il ripristino della commissione viabilità e un mutuo da 5 milioni con Cassa Depositi e Prestiti: «Servono risorse fresche per tamponare una situazione insostenibile». I consiglieri evidenziano anche il divario con i territori vicini: «Veneto ed Emilia mostrano standard ben diversi. In Lombardia mancano le strade regionali, e la manutenzione ne risente». Nel mirino anche la Mantova-Cremona: «Manca un progetto chiaro per Ospitaletto, Castellucchio, l’asse sud e il bypass Casalmaggiore-Viadana. È una rete di criticità evidente». «Se mancano riforme nazionali, sia la Provincia ad assumersi la responsabilità di agire. Regione e Stato facciano la loro parte», concludono.