Donazione al Poma, da Boom e Ail cardiotocografo per l’ostetricia e ginecologia

MANTOVA – Un nuovo cardiotocografo è stato donato alla struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova grazie alla generosità dell’associazione Boom, rappresentata da Marcella Deantoni, insieme ad AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, partner fondamentale dell’iniziativa. L’importante strumento diagnostico è stato acquistato grazie al ricavato della Partita ‘Ciak gira la solidarietà’, disputata lo scorso maggio allo stadio Martelli di Mantova con la Nazionale Attori. L’evento benefico ha visto scendere in campo attori e vecchie glorie del calcio, coinvolgendo la comunità in una serata di sport e solidarietà che ha permesso di raccogliere 130mila euro. Il ricavato è stato destinato in parte all’acquisto del cardiotocografo per il Carlo Poma e in parte a una frigoemoteca intelligente destinata al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Asola. Il nuovo cardiotocografo – del costo di 25mila euro – rappresenta un fondamentale supporto per la tutela della salute materno-infantile. Il dispositivo consente infatti di monitorare il battito cardiaco del feto prima e durante il travaglio, con particolare efficacia nei casi in cui la madre presenti fattori di rischio. È inoltre in grado di rilevare i parametri vitali materni e, grazie alle sonde wireless, permette alla donna in travaglio di muoversi liberamente, favorendo un’esperienza di parto più confortevole e sicura. “Siamo felici di aver potuto contribuire concretamente al miglioramento dei servizi sanitari del nostro territorio – dichiara Marcella Deantoni, presidente dell’associazione Boom – la Partita del Cuore è stata una grande festa di sport e solidarietà, ma soprattutto un’occasione per unire le forze e restituire qualcosa di utile alla comunità. Questo cardiotocografo rappresenta per noi un simbolo di attenzione e cura verso le donne e i nascituri. Un ringraziamento speciale va ad AIL, che insieme a noi ha reso possibile questo grande obiettivo”. Un gesto concreto che testimonia come la solidarietà e la collaborazione tra realtà del territorio possano tradursi in strumenti utili e duraturi per la salute della collettività.