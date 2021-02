Pugni e schiaffi alla ex compagna, arrestato 27enne di Guidizzolo

CASTIGLIONE I Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, a seguito di richiesta telefonica, intervenivano in un’abitazione di Castiglione delle Stiviere per una lite in corso. Giunti sul posto, i militari constatavano che si trattava di una lite scaturita per futili motivi e terminata con l’aggressione fisica ai danni di una donna da parte dall’ex compagno. I Carabinieri, che non hanno tardato a ricostruire i fatti, hanno appurato che il litigio era iniziato alle ore 17.00 precedenti in strada per poi terminare all’interno dell’abitazione della donna, la quale è stata aggredita fisicamente, colpita più volte con schiaffi e pugni sul volto, sull’avambraccio e mano sinistra. La vittima è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castiglione delle Stiviere dove è stata visitata e dimessa con prognosi di gg. 10 s.c. per “CONTUSIONI MULTIPLE”.

L’uomo, G.M. 27enne domiciliato a Guidizzolo, è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate e tradotto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissima che si è tenuto, in videoconferenza, nel pomeriggio di ieri presso la Compagnia dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere. Il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto e rilasciato l’uomo al quale è stato posto il divieto di avvicinamento alla donna.