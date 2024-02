Pulizia della scarpata sul cavalcavia

MANTOVA Vietato abbassare la guardia. L’operazione messa in atto dall’amministrazione comunale per avere quartieri più puliti e senza segnali di degrado per l’indisciplina dei residenti procede senza sosta. Ad assicurarlo anche attraverso i canali social è l’assessore all’ambiente Andrea Murari, che proprio ieri ha postato la fotografia di atti di indisciplina dei soliti “furbetti” delle spazzature. Sacchi di rifiuti abbandonati qua e là, e pronto intervento degli operatori di Mantova Ambiente dietro segnalazione dei residenti o dello stesso assessore.

«L’operazione quartieri puliti prosegue senza sosta. Oggi (ieri, ndr) pulizia straordinaria dei rifiuti nella scarpata tra via Alfieri e il Cavalcavia, dopo l’intervento della scorsa settima in Valletta Valsecchi. Grazie a Mantova Ambiente, ottimo lavoro», scrive Murari su Instagram. E analogo intervento è stato messo in campo a Lunetta dove addirittura sacchi dell’umido sono stati lanciati dai piani alti di un edificio rimanendo appesi ai rami di alberi sottostanti. Anche in quel caso è stata rapida la comunicazione fra i residenti che hanno segnalato il degrado all’assessore e la rimozione delle spazzature affidata agli addetti della Tea.

In ogni caso, anche in forza dei nuovi regolamenti di Polizia e igiene urbana, sono in corso inasprimenti delle sanzioni per questi atti di incivile abbandono che dovrebbero valere come utili deterrenti.