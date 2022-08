OSTIGLIA Si è accasciato per strada, colpito da quello che con ogni probabilità è stato un ifarto che non gli ha dato scampo. Un 68enne di Ostiglia, commerciante da poco in pensione, è morto questa mattina poco dopo le 8 mentre percorreva a piedi via Colombo, in paese. Alcuni passanti che hanno visto il 68enne crollare a terra hanno subito chiamato il 118, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili e alla fine i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 6enne.