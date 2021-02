Raccolta del Farmaco, nel Mantovano racimolate 1.860 confezioni di medicinali

MANTOVA – Anche dalla città di Mantova e dalla provincia, grazie alla giornata della raccolta del farmaco, in collaborazione con il Comune di Mantova, è arrivato un generoso contributo che aiuterà le persone indigenti di dieci realtà assistenziali. Nel territorio sono state raccolte 1.860 confezioni di farmaci provenienti da 41 farmacie. In città ne sono state donate 500. L’iniziativa, promossa anche quest’anno dalla associazione Banco Farmaceutico a livello nazionale, è terminata la settimana scorsa con un buon risultato. Complessivamente in Italia sono state donate 468mila confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 3,5 milioni di euro. Questi farmaci serviranno per curare più di 434mila persone povere di cui si prendono cura 1.790 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Tali realtà hanno espresso a Banco Farmaceutico un fabbisogno pari a oltre 979mila confezioni di farmaci che, con la raccolta, sarà coperto al 48 per cento. All’iniziativa hanno aderito 4.869 farmacie. Sono stati coinvolti più di 14mila volontari e oltre 17mila farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato circa 730mila euro.

Sulla raccolta dei farmaci è intervenuto l’assessore al Welfare Andrea Caprini: “L’iniziativa promossa dal Banco Farmaceutico – ha dichiarato – si conferma efficace. Abbiamo bisogno di rafforzare la solidarietà nelle nostre comunità perché diventerà un antidoto sociale contro le nuove povertà. Pensare che ci sono nostri concittadini che rinunciano a curarsi perché non hanno i soldi per farlo, non può lasciare indifferenti. Ringrazio i tanti mantovani e le tante farmacie che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, continuiamo a donare”.