Maxi cantiere all’istituto Gonzaga di Castiglione: lavori per un milione

CASTIGLIONE – Approvato dalla Provincia il progetto definitivo del secondo lotto dei lavori di adeguamento sismico alla sede dell’istituto superiore Gonzaga, dell’importo complessivo di un milione e mezzo.

Il complesso si compone di corpi di fabbrica integrati tra di loro, in struttura di cemento armato prefabbricato, che se progettati e costruiti in assenza di criteri antisismici sono vulnerabili in caso di terremoto. Il territorio di Castiglione risulta tra i più sismici del mantovano e della Lombardia: quindi la combinazione di vulnerabilità costruttiva e alta pericolosità sismica rendono l’adeguamento dell’immobile scolastico ai nuovi criteri di resistenza sismica tra gli interventi prioritari per la Provincia.

Nel luglio del 2018 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento sismico, comprendente tutti i lavori necessari per l’adeguamento sismico del complesso. Con lo stesso provvedimento si era preso atto che parte dei lavori necessari erano già compresi nelle opere di miglioramento sismico e di riqualificazione della palestra (lotto a) dell’importo complessivo di 150mila euro già interamente finanziati dallo Stato. La rimanente quota, il “lotto b” dell’importo complessivo di 5 milioni di euro progettata a livello di fattibilità tecnica ed economica è stata candidata a finanziamento statale nell’ambito della programmazione nazionale 2018-2020 (annualità 2018). Il progetto è già stato concepito come somma degli interventi necessari per ciascuno dei sei corpi di fabbrica di cui si compone il complesso scolastico ed è pertanto naturalmente suddivisibile in stralci funzionali comprendenti le opere per il completo adeguamento sismico di uno o più dei corpi di fabbrica.

Il lotto b è stato parzialmente finanziato in relazione alle risorse disponibili per la prima annualità di piano (2018), per un importo complessivo sufficiente per eseguire un primo stralcio funzionale comprendente tutte le opere necessarie all’adeguamento sismico previste per il corpo principale della didattica e la parte di collegamento con il resto del complesso.