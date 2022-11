Sos cinghiale, attivato un numero di emergenza per le segnalazioni

MANTOVA – La Provincia prosegue la sua attività per fronteggiare l’emergenza cinghiali dopo il gravissimo fatto avvenuto mercoledì scorso a San Giovanni del Dosso: per lunedì è stato convocato un tavolo con tutti gli operatori abilitati all’abbattimento dell’animale. Inoltre è stato attivato un numero per le eventuali segnalazioni.

Il numero attivato dalla Provincia di Mantova è il 337630154, numero di reperibilità della Protezione Civile. Il reperibile passerà la segnalazione al Servizio di vigilanza ittico venatoria della Provincia che attiverà i controlli di competenza. Intanto l’ente con sede a Palazzo di Bagno ha chiesto alla Polizia provinciale di Modena la collaborazione per svolgere attività congiunta di monitoraggio e attivare insieme tutte le possibili attività di controllo e abbattimento del cinghiale sull’area circostante la corte agricola teatro del grave episodio, che si trova al confine tra i territori delle Province di Mantova e Modena.

Per quanto concerne l’incontro di lunedì con gli operatori, il presidente della Provincia Carlo Bottani intende valutare insieme ad essi ulteriori iniziative da intraprendere anche con la loro collaborazione. Sempre Bottani si è reso disponibile a sollecitare e sensibilizzare Ispra al rilascio in tempi stretti dei pareri che consentirebbero alla Regione di approvare subito i piani predisposti dagli Ambiti territoriali di caccia per l’abbattimento dei cinghiali.

Per quanto concerne le segnalazioni passate, il consigliere delegato alla Vigilanza Ittico Venatoria, Luca Perlari ha precisato che «le segnalazioni di presenze di cinghiali nel mantovano sono state limitate e hanno interessato i comuni di Casalromano, Canneto sull’Oglio, Guidizzolo, Asola, Viadana, Marmirolo. Tutte le segnalazioni sono state oggetto di sopralluogo da parte delle Guardie Ittico Venatorie della Provincia, e nei casi dove sono stati individuati potenziali rifugi di cinghiali sono stati effettuati appostamenti fissi, ripetuti anche di notte, senza tuttavia riuscire a confermarne la presenza. Recentemente sono stati segnalati due nuovi avvistamenti che sono oggetto di verifica».