Referendum, affluenza tra 37% e 47% alle 19

Mantova L’affluenza nei comuni del Mantovano, aggiornata a ieri alle ore 19, restituisce un quadro variegato ma complessivamente stabile, con una forbice che va dal 37,65% al 47,31%.

I comuni dove si è votato di più sono Porto Mantovano, che guida la provincia con un significativo 47,31%, seguito da Mariana Mantovana al 47,07%, Mantova al 46,18%, Marmirolo 45,43%, San Giorgio Bigarello al 45,26%, Sustinente al 45,24%, Quingentole al 45,13%, oltre a realtà come Pegognaga (44,75%), Monzambano (44,67%), Ceresara (44,72%), Gazzuolo (44,15%).

Si tratta di territori che confermano una partecipazione più alta della media provinciale, con una risposta particolarmente convinta soprattutto nell’hinterland e in alcuni centri della Bassa.

All’estremo opposto, i comuni con l’affluenza più bassa sono Piubega, che si ferma al 37,65%, Medole al 38,36%, San Martino dall’Argine al 38,47%, Redondesco al 39,13%, Gonzaga 39,22%, Magnacavallo al 39,48% e San Benedetto Po al 39,63%, segnando una partecipazione più contenuta e sotto la soglia del 40%. La maggior parte dei comuni si colloca comunque in una fascia intermedia compresa tra il 41% e il 43%, con una crescita uniforme rispetto ai dati delle ore 12. Nel complesso, la provincia mostra un andamento regolare, con differenze territoriali marcate ma senza scostamenti anomali, in attesa della giornata conclusiva di voto.