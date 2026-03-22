Oglio-Chiese: svelata la mostra diffusa del pittore Dario Rossi

CANNETO Si è tenuta in sala civica la presentazione del progetto diffuso “Un pittore, due fiumi, un paese”, che racconta la poetica di paesaggio del pittore cannetese Dario Rossi.

Si tratta di un percorso espositivo, ideato dall’associazione di promozione sociale Studio B guidata dal presidente Gianluca Bordiga, articolato su quattro sedi nel periodo tra il 29 marzo e il 13 settembre, e che restituisce una selezione di opere rappresentative del lungo e sedimentato lavoro artistico del pittore.

Hanno preso parte alla presentazione i sindaci di Commessaggio Alessandro Sarasini, di Sabbio Chiese (Bs) Onorio Luscia, l’assessore alla cultura del Comune di Canneto Gianluca Bottarelli e la curatrice delle mostre Roberta Bonazza assieme a Emanuela Pollastri.

Il paesaggio per Rossi non è figurazione realistica ma introspezione. I fiumi Oglio e Chiese sono per il pittore una seconda casa, la meta dei vagabondaggi in un dialogo interiore che prende forma nelle opere. Le rive dei fiumi, i prati e le radure di vegetazione sono i luoghi dove Rossi ha camminato e dove si è lasciato attraversare dalla natura. Il tema dell’acqua dei due fiumi è dunque al centro delle diverse mostre: a Commessaggio un affondo dedicato all’Oglio, a Canneto il tema del paese con un dettaglio più biografico, a Acquanegra un viaggio nei luoghi dove i due fiumi si incontrano e nell’ultima tappa a Sabbio Chiese un mosaico di opere rappresentative dell’intero percorso.

«Il progetto – ha spiegato Bottarelli – offre uno sguardo completo sulla produzione dell’artista, con un cambio di tele in ogni sede. Chi seguirà tutte le mostre potrà quindi compiere un vero viaggio nella produzione artistica di Dario Rossi».

L’iniziativa è patrocinata della Provincia di Mantova e della Comunità Montana Valle Sabbia e promossa dal Comune di Commessaggio, l’Associazione culturale Il Torrazzo, il Comune di Canneto, il Comune di Acquanegra e il Comune di Sabbio Chiese (Bs), con un calendario che accompagnerà il pubblico dalla primavera alla fine dell’estate.