Basket A2 femminile – MantovAgricoltura si arrende a Crema (52-43)

Crema MantovAgricoltura, dopo due successi di fila, si arrende al Crema, seconda nel girone Nord di A2, al termine di una gara molto tattica. Tutto sommato le virgiliane hanno retto. Sabato al PalaDlf (ore 21) ospiteranno Castelnuovo Scrivia. Negli altri due anticipi della 14ª di andata Ponzano-Moncalieri 45-79, Bolzano-Alpo 60-70.

Tornando al match di Crema, MantovAgricoltura era partita bene, portandosi sul 5-0 con bomba di Monica e canestro di Bernardoni. Crema l’ha raggiunta, portandosi sul 9-5, poi ottima reazione virgiliana: 9-9 e poi 11-9. Nel secondo quarto il quintetto di Stibiel ha mantenuto il vantaggio e allungato. Le ragazze di Stefano Botticelli ha cercato di reggere e contenere il distacco. Si è andati al riposo sul 25-19.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, Crema sembra prendere il largo ma la difesa di San Giorgio diviene più granitica e il team di Stibiel non trova più la via del canestro. Le virgiliane dimezzano il distacco, Crema è in difficoltà, San Giorgio difende bene e si fa sotto anche coi tiri liberi. Il terzo quarto si chiude sul 35-33. Nell’ultimo il quintetto di casa riprova ad allungare, San Giorgio sul 52-42 realizza un libero. Finisce 52-43.