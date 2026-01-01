Rentri, Confartigianato al fianco delle aziende

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è un sistema istituito dal Ministero dell’Ambiente con l’obiettivo di digitalizzare l’intera gestione dei rifiuti in Italia.

Il processo di attivazione entra ora nella fase conclusiva. L’ultima finestra temporale per

l’iscrizione termina il 13 febbraio 2026 e riguarda le imprese e gli enti produttori di rifiuti

pericolosi con un massimo di dieci dipendenti, oltre ai produttori individuali, come liberi

professionisti, indipendentemente dal numero di addetti.

Dal 14 febbraio 2026 il sistema entrerà a pieno regime e la gestione dei rifiuti speciali avverrà

esclusivamente in modalità digitale, con il definitivo superamento della documentazione

cartacea.

È prevista la possibilità di delegare l’iscrizione e la gestione del sistema a soggetti

autorizzati, tra cui Confartigianato.

A Mantova l’associazione sta accompagnando numerose aziende del territorio in questo

percorso. Tramite l’Ufficio ambiente offre assistenza completa, personalizzata e

qualificata. Il servizio comprende anche un software gestionale appositamente sviluppato,

che semplifica la compilazione del registro cronologico RENTRI, agevola la trasmissione dei

dati e ne garantisce la corretta conservazione.

Ad oggi sono oltre cento le nuove iscrizioni già effettuate per l’ultima fase di attivazione

del RENTRI, mentre più di cinquanta imprese sono seguite in modo continuativo nella

gestione operativa del sistema.

Un riscontro importante arriva dal settore edile. Da quando è entrato in vigore il regime

transitorio – 13 febbraio 2025 – sono stati emessi oltre centocinquanta Formulari di

Identificazione dei Rifiuti (FIR) utilizzando i nuovi modelli digitali già vidimati, per un totale

di circa cinquanta aziende coinvolte.

È bene ricordare che per l’iscrizione è necessario che il legale rappresentante dell’impresa sia

in possesso di SPID, firma digitale oppure Carta d’Identità Elettronica con PIN: requisiti

indispensabili per perfezionare il processo di interoperabilità con il sistema RENTRI