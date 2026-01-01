Rentri, Confartigianato al fianco delle aziende

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è un sistema istituito dal Ministero dell’Ambiente con l’obiettivo di digitalizzare l’intera gestione dei rifiuti in Italia.
Il processo di attivazione entra ora nella fase conclusiva. L’ultima finestra temporale per
l’iscrizione termina il 13 febbraio 2026 e riguarda le imprese e gli enti produttori di rifiuti
pericolosi con un massimo di dieci dipendenti, oltre ai produttori individuali, come liberi
professionisti, indipendentemente dal numero di addetti.
Dal 14 febbraio 2026 il sistema entrerà a pieno regime e la gestione dei rifiuti speciali avverrà
esclusivamente in modalità digitale, con il definitivo superamento della documentazione
cartacea.
È prevista la possibilità di delegare l’iscrizione e la gestione del sistema a soggetti
autorizzati, tra cui Confartigianato.
A Mantova l’associazione sta accompagnando numerose aziende del territorio in questo
percorso. Tramite l’Ufficio ambiente offre assistenza completa, personalizzata e
qualificata. Il servizio comprende anche un software gestionale appositamente sviluppato,
che semplifica la compilazione del registro cronologico RENTRI, agevola la trasmissione dei
dati e ne garantisce la corretta conservazione.
Ad oggi sono oltre cento le nuove iscrizioni già effettuate per l’ultima fase di attivazione
del RENTRI, mentre più di cinquanta imprese sono seguite in modo continuativo nella
gestione operativa del sistema.
Un riscontro importante arriva dal settore edile. Da quando è entrato in vigore il regime
transitorio – 13 febbraio 2025 – sono stati emessi oltre centocinquanta Formulari di
Identificazione dei Rifiuti (FIR) utilizzando i nuovi modelli digitali già vidimati, per un totale
di circa cinquanta aziende coinvolte.
È bene ricordare che per l’iscrizione è necessario che il legale rappresentante dell’impresa sia
in possesso di SPID, firma digitale oppure Carta d’Identità Elettronica con PIN: requisiti
indispensabili per perfezionare il processo di interoperabilità con il sistema RENTRI
Rentri, Confartigianato al fianco delle aziende
