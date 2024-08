Ricerca & innova: a Mantova 2 progetti

MANTOVA – Sono 62 le domande ammesse a finanziamento nell’ambito del bando Ricerca & Innova, finanziato con quasi 20 milioni di euro dalla Regione Lombardia. “Sono soddisfatto – ha commentato l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – perché si tratta di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per sostenere l’innovazione delle piccole e medie imprese lombarde. Visto l’interesse del territorio per questa iniziativa, valutiamo la possibilità di promuovere un terzo bando con una dotazione di risorse almeno pari a quanto già assegnato”. Dei progetti approvati, suddivisi per ecosistema, 27 afferiscono alla manifattura avanzata, 14 alla sostenibilità, 8 a smart mobility e architecture, 6 a salute e life science, 4 a connettività e informazione, 2 alla nutrizione ed uno allo sviluppo sociale. I finanziamenti ricadono sulla maggior parte del territorio regionale: 19 progetti saranno realizzati nella Città metropolitana di Milano, 16 nella provincia di Brescia, 7 in quella di Bergamo, 4 in ognuna delle province di Monza e Brianza, di Lecco e di Pavia, 3 nella provincia di Cremona, 2 in quella provincia di Mantova e 1 rispettivamente nelle province di Sondrio e Varese.