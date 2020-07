Riforma della sanità lombarda: la mobilitazione del PD provinciale

MANTOVA Mobilitazione del Partito Democratico per cambiare la sanità lombarda. Anche a Mantova, come in tutta la regione, i circoli del PD scenderanno in piazza per aprire un confronto con i cittadini sul tema. In citta’ l’appuntamento è per domani, sabato 25 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Martiri di Belfiore. Saranno presenti la consigliera regionale Antonella Forattini, il segretario provinciale Marco Marcheselli e il segretario cittadino Giovanni Pasetti.

“Dopo le diverse iniziative dello scorso weekend, torneremo nelle piazze della nostra provincia per spiegare ai cittadini qual è la nostra idea di sanità, ben diversa da quella fino ad ora messa in pratica da Regione Lombardia – spiega Marcheselli – La pessima gestione dell’emergenza a livello regionale non è solo frutto dell’azione degli attuali amministratori, palesemente non all’altezza, ma viene da lontano, da un’idea di sanità diversa dalla quella che noi abbiamo in mente e che vorremmo venisse realizzata: una sanità più diffusa e radicata nel territorio, più prossima all’esigenze del cittadino, più pronta ed efficace ad intervenire in caso di necessità”.

Per Marcheselli e’ anche tempo di chiarire le responsabilità: “E’ importante denunciare ciò di cui si è accorta la stragrande maggioranza dei cittadini lombardi, al di là del colore politico, ovvero gli errori e le inadempienze di un governo regionale che continua a rimarcare anche attraverso l’eco di noti esponenti nazionali che meglio non avrebbe potuto fare. Chi ha l’onore di governare questa regione dovrebbe invece chiedere scusa ai cittadini per gli errori commessi in questi mesi terribili e mettersi in discussione per ripensare la sanità lombarda”.

Con questa iniziativa il PD vuole fare circolare le proposte per una modifica della legge 23 del 2015, con cui l’allora presidente Roberto Maroni volle riformare la sanità regionale. Il Governo aveva approvato la riforma a titolo sperimentale, con verifica a cinque anni: da ora e per i prossimi mesi in Regione si aprirà la discussione per rivederla. Oltre all’incontro nelle piazze, dal 18 luglio è anche attiva un’area di dibattito, con un sondaggio, per chiunque voglia confrontarsi con i consiglieri regionali e con i responsabili del settore del Partito Democratico della Lombardia. E’ possibile accedervi dal sito www.pdlatua.it.