Riparte il Telefono rossi di Potere al popolo

MANTOVA Riparte il Telefono Rosso di Potere al Popolo, il servizio di assistenza telefonica per i lavoratori e le lavoratrici che in questi tempi durissimi si scontrano non solo con i consueti ricatti, le condizioni di sfruttamento e i licenziamenti ma anche con le questioni di sicurezza e di salute dovute al Covid 19. È possibile contattare il numero di telefono 06.605.07.819 o l’indirizzo di posta elettronica rete.camere.lavoro@gmail.com, dal lunedì al sabato, dalle 18:00 alle 20:00 per ricevere la consulenza legale degli avvocati in servizio, avere risposte a dubbi, problemi, informazioni, consigli e provare a organizzare eventuali battaglie, non solo legali.

“Nato all’inizio del primo lockdown, quando il Paese era in pieno caos e molti premevano per la chiusura delle attività produttive, il nostro Telefono Rosso nazionale ha ricevuto centinaia di richieste di intervento da Mantova e da tutte le regioni d’Italia da parte di lavoratori preoccupati per la propria salute – racconta Marco Rossi referente provinciale di Potere al Popolo.