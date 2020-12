Notre Dame de Paris: annullate le date di Mantova

MANTOVA In seguito al rinvio del tour 2020 di Notre Dame de Paris, dovuto allo Stato d’Emergenza per la situazione pandemica che sta interessando l’Italia e il resto del mondo, la tournée dell’opera popolare più amata di sempre si prepara a tornare in scena e lo fa rinnovando il calendario, a partire però dall’autunno 2021 e per tutto il 2022.

Pertanto le date previste in Piazza Sordello a Mantova per giorni 9/10/11 luglio 2021 sono da considerarsi cancellate.

In attesa di uscire dallo stato di emergenza lavoreremo per poter riprogrammare le date a Mantova nel 2022, nel frattempo invitiamo gli acquirenti dei biglietti a richiedere il voucher tramite il circuito Ticketone, la richiesta va inoltrata entro e non oltre il 15 gennaio 2021.