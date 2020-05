“Ripartiamo dalle bici”, flash mob che si terrà domenica a Milano

MANTOVA – «Il Fash Mob che si terrà a Milano il 31 maggio, all’insegna dello slogan “Cambia giro”, pone un tema molto attuale: trasformare la bici in un mezzo da usare con più frequenza nella nostra quotidianità. Con il decreto legislativo “Rilancio” uno degli incentivi che ritengo di grande importanza è, infatti, il “bonus bici”», afferma il deputato pentastellato Alberto Zolezzi.

A detta del parlamentare, si tratta di un bonus finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile ed evitare il sovraffollamento del trasporto pubblico durante Fase 2. Consiste nella restituzione del 60% dell’importo speso, fino a un massimo di 500 euro. Lo possono richiedere i maggiorenni che vivono in Comuni di oltre 50mila abitanti (o Comuni capoluogo di Regione o di provincia).

Per questa misura il governo ha stanziato ulteriori 50 milioni nel 2020, per un totale di 120 milioni.

«La salute di chi vive a Mantova e in provincia, in questi anni, è stata messa a dura prova da una pessima qualità dell’aria. Durante il lockdown abbiamo potuto toccare con mano gli effetti sulla natura, derivanti dal blocco delle attività umane. Ripartire da una mobilità sostenibile è un primo passo per mantenere alcuni di quegli effetti senza rinunciare alla propria libertà di movimento», conclude l’onorevole Zolezzi.