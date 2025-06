Ripartono le Feste dell’Unità: record di 11 appuntamenti in tutta la provincia

MANTOVA Un calendario ricchissimo, come non si vedeva tanti anni, che mette in fila – dal 13 giugno al 14 settembre – ben 11 Feste dell’Unità, distribuite in tutta la provincia mantovana, decine di dibattiti e incontri, centinaia di volontari appassionati e una Festa Provinciale che, quest’anno, si terrà in città.

E’ il programma frutto dell’impegno della Federazione Provinciale del Partito Democratico e dei singoli Circoli Pd locali che, per il 2025, hanno deciso di puntare al massimo sulla storica formula delle Feste dell’Unità e farne l’occasione per unire, riflettere e confrontarsi tra militanti, ma anche con chiunque voglia avvicinarsi a temi e valori che verranno espressi durante i vari incontri.

“Siamo particolarmente orgogliosi del risultato di quest’anno, con le Feste dell’Unità che per la provincia di Mantova passano dalle 8 dello scorso anno a ben 11 – racconta il Segretario della Federazione Provinciale Adriano Stabile – Vogliamo dare un segnale forte di impegno e di vicinanza alla comunità. Ci saranno tante occasioni di confronto, soprattutto durante la Festa Provinciale in città. Ma ogni appuntamento avrà una sua caratterizzazione e una sua energia. A partire proprio dal primo evento in programma, la Festa dell’Unità di Villa Saviola, dove i protagonisti sono i giovani”.

Ad aprire le danze, infatti, da domani a domenica è proprio la Festa dell’Unità di Villa Saviola organizzata dai Circoli Pd di Suzzara e di Motteggiana e, in particolare, dai Giovani Democratici che hanno promosso i due dibattiti in programma. Domani (venerdì 13 maggio) alle 18.30 si parla di “Giovani e mercato del lavoro: quali prospettive?” con Pietro Galeone, membro della Segreteria regionale Pd con delega al lavoro e ricercatore all’Università Bocconi, e il Segretario provinciale del Pd Adriano Stabile. La festa prosegue, poi, sabato e domenica. Per tutte e tre le serate sarà operativo lo stand gastronomico che propone un forte legame con le storiche Feste dell’Unità suzzaresi, ad esempio grazie ai maccheroni della Quercia. Domenica alle 18.30 l’altro dibattito, sempre legato al mondo dei giovani: “Le sfide dell’educazione e dell’istruzione nel mondo di oggi: la forza delle reti sul territorio”, ospite Federica Venturelli, Assessora alle politiche educative e rapporti con l’Università del Comune di Modena.

Si prosegue poi con la Festa dell’Unità Provinciale, che si terrà a Campo Canoa a Mantova dal 26 giugno al 5 luglio. Sarà l’evento cardine del programma e accoglierà diversi “big” nazionali. Il programma è in definizione e sarà annunciato nei prossimi giorni.

Sempre dal 26 giugno al 6 luglio si terrà la Festa dell’Unità di Pegognaga. Dal 4 al 6 luglio quella di Curtatone, dall’11 al 13 luglio quella di San Benedetto Po, dal 31 luglio al 17 agosto quella di Torriana e Serravalle a Po, dall’8 al 17 agosto quella di Rivalta sul Mincio, dal 8 al 17 agosto quella di Dosolo, dal 5 al 14 settembre quella di Gonzaga e il 14 settembre quella di Castel Goffredo, mentre le date per Tabellano sono in via di definizione.

Per maggiori informazioni si può seguire i profili social della Federazione Provinciale Pd: su Facebook “Pd Federazione Mantova” e su Instagram @pdfederazionemantova.