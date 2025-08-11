Riqualificazione energetica del Liceo “Belfiore” attraverso “energy4schools”

Approvato, con decreto del Presidente della Provincia, lo schema di protocollo d’intesa ed adesione al finanziamento relativo alla manifestazione di interesse per il bando “ENERGY4SCHOOLS”; tale bando è dedicato all’efficientamento energetico e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili del patrimonio di edilizia scolastica delle Province lombarde promossa da Regione Lombardia.

La Provincia di Mantova, nell’ambito di tale bando, aveva deciso di candidare il progetto “Liceo Belfiore di Mantova: interventi di riqualificazione energetica” relativo allo stabile di via Tione 2 a Mantova e, con Decreto n. 26 dell’11 marzo 2025, era stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica – economica (PFTE) relativo allo stabile del Liceo Scientifico “Belfiore” di Via Tione 2 a Mantova del costo complessivo di €.3.054.696,80.

Gli interventi che verranno sovvenzionati dal bando “ENERGY4SCHOOLS” riguardano in particolare la riqualificazione degli involucri edilizi per l’incremento dell’efficienza energetica e la generazione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle modalità previste dal Programma Regionale della Regione Lombardia – Regolamento (UE) n.1060/2021 – approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione CEC (2022) 5671 del 1° agosto 2022.

Con Decreto n. 9414 del 2 luglio 2025 emesso dalla “DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA”, è stata approvata la lista dei progetti ammessi, tra i quali quello presentato dalla Provincia di Mantova, nonché la concessione di un contributo pari ad euro 2.917.495,06; per la concessione del finanziamento Provincia di Mantova e Regione Lombardia dovranno sottoscrivere un protocollo di intesa, il cui schema di protocollo è stato approvato con decreto presidenziale n 91 del 07 agosto 2025.

La manifestazione di interesse, finalizzata alla raccolta di progettualità per l’erogazione di contributi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio scolastico di proprietà degli enti provinciali e contestuale sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, prevede un contributo a fondo perduto nella misura massima del 100% delle spese ammesse sostenute, e richiede l’obbligo per la Provincia di assicurare con risorse proprie la copertura finanziaria della parte di progetto non sostenuta dal contributo, la quale provvederà a definire la propria quota con successivo provvedimento.