Riqualificazione energetica del Liceo “Belfiore” attraverso “energy4schools”

La Provincia di Mantova, nell’ambito di tale bando, aveva deciso di candidare il progetto “Liceo Belfiore di Mantova: interventi di riqualificazione energetica” relativo allo stabile di via Tione 2 a Mantova e, con Decreto n. 26 dell’11 marzo 2025, era stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica – economica (PFTE) relativo allo stabile del Liceo Scientifico “Belfiore” di Via Tione 2 a Mantova del costo complessivo di €.3.054.696,80.
Gli interventi che verranno sovvenzionati dal bando “ENERGY4SCHOOLS” riguardano in particolare la riqualificazione degli involucri edilizi per l’incremento dell’efficienza energetica e la generazione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle modalità previste dal Programma Regionale della Regione Lombardia – Regolamento (UE) n.1060/2021 – approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione CEC (2022) 5671 del 1° agosto 2022.
Con Decreto n. 9414 del 2 luglio 2025 emesso dalla “DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA”, è stata approvata la lista dei progetti ammessi, tra i quali quello presentato dalla Provincia di Mantova, nonché la concessione di un contributo pari ad euro 2.917.495,06; per la concessione del finanziamento Provincia di Mantova e Regione Lombardia dovranno sottoscrivere un protocollo di intesa, il cui schema di protocollo è stato approvato con decreto presidenziale n 91 del 07 agosto 2025.
La manifestazione di interesse, finalizzata alla raccolta di progettualità per l’erogazione di contributi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio scolastico di proprietà degli enti provinciali e contestuale sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, prevede un contributo a fondo perduto nella misura massima del 100% delle spese ammesse sostenute, e richiede l’obbligo per la Provincia di assicurare con risorse proprie la copertura finanziaria della parte di progetto non sostenuta dal contributo, la quale provvederà a definire la propria quota con successivo provvedimento.