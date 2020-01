MANTOVA La Lega risponde al PD cittadino: stia sereno, noi siamo con tutta la gente e non con pochi eletti e il lavoro in città è priorità per tutti.

Lascia sconcertati Il comunicato del PD cittadino che denota l’assoluta mancanza di argomenti amministrativi e politici a sostegno della qualità della amministrazione messa in atto in questi cinque anni dal PD stesso.

Il riferimento al lavoro del nostro candidato è del tutto fuori luogo e come sempre attacca le persone , cercando contestualmente di raggirare gli elettori facendo credere che Rossi sia in qualche modo un dirigente di Progest, quando in realtà lavora quale tecnico per una azienda che, come molte nel mantovano, ha lavorato per Progest.

A quanto pare, secondo il PD un lavoratore non può candidarsi e la politica dovrebbe essere praticata solo da chi non ha mai lavorato che poi nulla sa dei problemi reali dei cittadini, in particolare di coloro che un lavoro lo avevano e lo hanno perso, lo cercano e non lo trovano nella loro città.

La Lega da sempre sostiene che le regole valgono per tutti, che in primis devono essere messi i controlli e che vi è assoluta possibilità di convivenza tra il rispetto per l’ambiente e il lavoro, binomio che in nessuna altra realtà viene più messo in contrapposizione se non da coloro che intendono mistificare le realtà.

Da questi comunicati da parte del PD emerge un vago senso di paura, non certo infondata.