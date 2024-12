Scovati dalle Fiamme Gialle 11 lavoratori in nero di cui due irregolari sul territorio

Prosegue l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

di Mantova, nel quadro del costante controllo economico del territorio, con ulteriore

intensificazione, dell’azione di prevenzione e contrasto, anche in previsione delle prossime

Festività.

In tale ambito, con specifiche attività di servizio dedicate, la Guardia di Finanza di Mantova

ha accertato, nei giorni scorsi, altri dieci lavoratori completamente “in nero”, nel settore del

confezionamento tessile. Più in particolare, sono stati controllati n. 27 lavoratori, di cui n.11

lavoratori “in nero” e n. 2 privi del permesso di soggiorno.

Conseguentemente, sono scattate le relative sanzioni, in materia di lavoro, ex Decreto

Legge n. 12/2002 e successive modificazioni nonché, atteso il superamento della soglia

del 10% di lavoratori “in nero”, apposite segnalazioni, agli Uffici Territoriali del Lavoro, per i

connessi provvedimenti di sospensione delle attività, ex Decreto Legislativo n. 81/2008.

Per i n. 2 lavoratori “in nero”, soggetti stranieri, risultati privi del permesso di soggiorno,

prevista, altresì, la fattispecie aggravata, ex Decreto Legislativo n. 286/1998.

L’attività operativa in questione si inquadra nel contrasto al sommerso da azienda e da

lavoro, fenomeni che pregiudicano gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo

orientati alla riduzione illegale dei costi di “struttura”, sia fiscali, sia organizzativi e,

nondimeno, del lavoro, per massimizzare i profitti ed ottenere vantaggi competitivi

impropri. Contrastare simili forme di evasione, fiscali e contributive, vuol dire favorire una

più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i Cittadini, della serie “pagare tutti per

pagare di meno”.

La Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria, è sempre attenta, per cercare

di far fronte, e ancor prima cercando di prevenire, nella loro globalità, tutti quei fenomeni

che costituiscono ostacolo alla crescita ed alla realizzazione di un mercato, pienamente

concorrenziale, su cui basare lo sviluppo di una società più equa e attenta ai bisogni di

ciascuno nonché sempre vicina ai Cittadini, non ultimo attraverso il “Servizio di Pubblica

Utilità 117”.

Sempre in previsione delle prossime Festività, saranno ulteriormente rafforzati i servizi di

controllo economico del territorio, ad esempio, negli ultimi giorni, sventata una truffa a

danni di anziani con l’arresto in flagranza di reato del responsabile, sequestrati circa 1

kilogrammo di sostanze stupefacenti e sequestrati oltre 30 mila litri di vino di origine DOC-

DOP-IGP per violazioni dei moduli disciplinari di produzione e tracciamento.

Relativamente alle contestate fattispecie a rilevanza penale, si precisa, altresì, che le

effettive responsabilità saranno definitivamente accertate solo ove intervengano pronunce

irrevocabili di condanna, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di

innocenza