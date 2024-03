Risse davanti al kebab di Lunetta: locale chiuso per 10 giorni dal questore

MANTOVA Il Questore della Provincia di Mantova ha sospeso la licenza, disponendone l’immediata chiusura per la durata di 10 giorni, di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande “Kebab” ubicato nel quartiere Lunetta del Comune di Mantova, in conseguenza dei recenti gravi episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica che hanno avuto luogo all’interno del locale e proseguite all’esterno, sulla pubblica via conosciuta come “la piastra”. Il provvedimento è stato adottato su segnalazione a seguito degli episodi avvenuti nella serata del 05 febbraio 2024, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, allertati dai residenti della zona, sono intervenuti per sedare una rissa tra due gruppi di extracomunitari che si sono affrontati con mazze, armi bianche e lancio di bottiglie.

Il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio adottato dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS, finalizzato a scongiurare il ripetersi di episodi pregiudizievoli per la sicurezza dei cittadini, è stato notificato nella mattinata odierna dal personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura ed è espressione di un potere che la legge mette a disposizione dell’Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in presenza di gravi situazioni di pericolosità sociale ed è finalizzato a produrre un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi che risultano così privati di un luogo di abituale aggregazione.