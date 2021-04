Stroncato dal Covid il veterinario Daniele Carlini

MANTOVA Ha suscitato vasto cordoglio e grande commozione la notizia della scomparsa di Daniele Carlini, veterinario più che noto in città e non solo, stroncato dal Covid all’età di 70 anni. La notizia ha cominciato a correre nel pomeriggio soprattutto sul web, e in breve sulla pagine facobook di Carlini sono comparsi numerosi post di amici che hanno voluto salutare il loro veterinario. Aveva iniziato la sua attività a Mantova più di 40 anni fa con un primo ambulatorio, quindi nel 1996 era partito con il progetto della clinica Villarosa, in via Fossamana, una vera e propria clinica con la possibilità di degenza per gli animali che venivano curati e anche di pensione per gli stessi.

Daniele Carlini lascia la moglie e quattro figli. i funerali avranno luogo sabato alle 9.30 con partenza dalla Casa Funeraria Maffioli per la chiesa di Villanova Maiardina.

Tag