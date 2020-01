Rossi stringe i tempi, FI con il fiato sul collo. Campagna elettorale senza gli azzurri

MANTOVA – Lunedì sera summit tra il candidato sindaco Stefano Rossi e le segreterie di Lega Salvini, Fratelli d’Italia e Mantova Ideale durante il quale sono state decise le tappe temporali dei prossimi incontri e la road map per arrivare alla totale condivisione del programma da presentare alla cittadinanza.

Sono stati inoltre affrontati argomenti quali la sede elettorale, la composizione delle liste e l’approccio verso altri gruppi che hanno manifestato la volontà di sostenere il candidato Rossi, così da incontrarli non appena tra le tre forze saranno definiti i principali punti programmatici.

Il gruppo di lavoro, formato da componenti di ogni forza politica, si incontrerà secondo il cronoprogramma stabilito e a breve vi sarà la presentazione del simbolo della lista civica e a seguire l’apertura della sede elettorale. Il tutto in attesa che Forza Italia decida cosa fare: se scendere al fianco degli alleati e sposare in toto programma e programmi, oppure se correre da sola proponendo una propria lista e naturalmente un proprio candidato.