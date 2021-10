Rsa: via alla terza dose

MANTOVAIn tutte le strutture del Gruppo Mantova Salus entro la settimana verrà completata la terza dose per tutti gli ospiti, salvo coloro che hanno ricevuto la seconda dose meno di 6 mesi fa. “A seguire, quando usciranno le disposizioni, si farà anche agli operatori – spiega il presidente GMS Guerrino Nicchio – al di là delle opinioni personali, abbiamo riscontrato che i decessi da Covid sono praticamente scomparsi da quando è stata completata l’inoculazione del vaccino, quindi proseguiremo su questa strada. Siamo convinti che sia la miglior soluzione per tornare alla normalità il più velocemente possibile, riaprendo le residenze all’accesso dei parenti, che ringrazio per la grande collaborazione e pazienza”.

Ieri il vescovo Marco Busca ha celebrato messa alle Residenze Green Park, invitando nella sua omelia gli ospiti a mantenere l’anima leggera: “L’anima non invecchia, dentro di noi la vita continua a scorrere anche quando le gambe non ci reggono più. Abbiamo delle tribolazioni, delle prove, ma nelle prove non siamo soli, abbiamo un consolatore con noi. Il consolatore è lo Spirito Santo nei nostri cuori. Non c’è solo il consolatore nell’anima, ma anche in carne ed ossa, che sono i medici, agli infermieri e gli operatori che in questa casa vi sono vicini un po’ come gli angeli custodi”. Ed al personale: “La vostra è una missione, perché lavorate con l’umano, è un privilegio”