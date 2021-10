Ostiglia mare, si alla manutenzione straordinaria

MANTOVA L’opera sarà interamente finanziata con fondi propri della Provincia di Mantova derivati dall’avanzo vincolato 2020.

La strada, il cui livello di manutenzione risulta mediocre, presenta una superficie in conglomerato bituminoso deteriorata, prevalentemente per le fessurazioni provocate in buona parte dall’azione del traffico veicolare, dal naturale degrado dei conglomerati bituminosi e dalla deformazione plastico-viscosa. In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare per migliorare le

caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di collegamento interessato, è previsto nel progetto l’uso di conglomerati bituminosi AV HARD modificati, che mantengono inalterate le caratteristiche leganti del bitume per un tempo più lungo. Le lavorazioni riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale consistente della ricostruzione del manto di usura, di parte dello strato di collegamento “binder” e, dove si rendesse necessario, si procederà con il rinforzo degli strati più profondi del pacchetto stradale. Successivamente a tutti gli interventi di

rifacimento delle pavimentazioni stradali, verrà ritracciata la segnaletica orizzontale.

Il progetto si prefigge lo scopo di risolvere le criticità presenti ed individuate dai tecnici della Provincia di Mantova sui tratti della SP 482 “Ostiglia mare”.