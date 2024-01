Ruba bottiglie di champagne al supermercato: arrestato

MANTOVA Ha cercato di rubare un paio di bottiglie di champagne ma il raid ladresco tentato da un giovane straniero, l’altro ieri al Carrefour di piazza Cavallotti, si è invece concluso con l’arresto dello stesso soggetto. Una volta guadagnata l’uscita del supermercato con il bottino in mano l’uomo, già attenzionato durante l’ispezione tra gli scaffali del punto vendita, è stato infatti bloccato dagli addetti alla sicurezza. Immediata a quel punto, nonostante il tentativo di divincolarsi del ragazzo e di darsi alla fuga, la chiamata alla centrale operativa della questura. Da piazza Sordello è così giunta, in una manciata di minuti, una Volante della Polizia che ha provveduto a far scattare le manette ai polsi dell’aspirante ladro e a restituire la merce asportata indebitamente. Comparso ieri in tribunale per la direttissima a suo carico è stato convalidato l’arresto con conseguente richiesta di termini a difesa.