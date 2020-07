MANTOVA Sono entrati approfittando dell’oscurità della notte e si sono fatti largo nella rete di recinzione tagliandola molto probabilmente con un tronchesino. Dopo di che hanno preso quello che serviva, ovvero due imponenti tensostrutture montate appositamente per il centro estivo organizzato da Csa per bimbi e ragazzi dai 3 agli 11 anni nella zona del Trincerone. Un danno per migliaia di euro commentano gli organizzatori, demoralizzati per l’accaduto e costretti a sospendere l’attività.