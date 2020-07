Calcio Serie C – L’ex Mantova Spinale lascia la Vecomp

MANTOVA È durata solo un anno l’esperienza di Manuel Spinale alla Virtus Vecomp. L’ex capitano del Mantova, che ricopriva il ruolo di viceallenatore, ha risolto il contratto col club veronese. Sulle sue tracce, secondo trivenetogoal.it, ci sarebbero ben tre club: Pro Patria, Arzignano e Lumezzane. In particolare l’Arzignano, fresco di retrocessione in Serie D dopo i play out ma in corsa per un eventuale ripescaggio, rappresenta al momento una prospettiva allettante per Spinale. Detentore del record di presenze con la maglia del Mantova (375), Manuel ha intrapreso la carriera di allenatore nella stagione 2017-18 al Legnago, ottenendo una tranquilla salvezza in Serie D. Confermato per l’anno successivo, venne esonerato a metà ottobre. Nella stagione 2019-20 il salto in C, come vice del tuttofare Gigi Fresco sulla panchina della Vecomp, protagonista di un campionato più che discreto, stoppato dal Covid ma concluso con l’assegnazione del 12esimo posto. Più volte accostato al Mantova, Spinale ha sempre manifestato la volontà di mettersi in gioco in prima persona per un progetto ambizioso, in C o in D. I tempi non sembrano maturi per un approdo sulla panchina biancorossa. Ma le alternative, grazie alle buone capacità dimostrate negli ultimi anni, evidentemente non gli mancano. Attesi sviluppi per i prossimi giorni.