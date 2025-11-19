Sciopero generale venerdì 28 novembre 2025: possibili modifiche al trasporto pubblico APAM

MANTOVA – APAM informa che, a causa dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto da USB – Lavoro Privato Lombardia, venerdì 28 novembre 2025 il servizio di trasporto pubblico potrebbe subire modifiche o soppressioni. Come previsto dalla legge 146/90 e successive modifiche, saranno comunque garantite tutte le corse in partenza nelle fasce orarie 6:00–9:00 e 12:00–15:00. Al di fuori di questi orari, alcune corse potrebbero subire variazioni o cancellazioni nel caso in cui il personale viaggiante aderisca allo sciopero. Per aggiornamenti in tempo reale e ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio Customer Care APAM, attivo tutti i giorni, anche domeniche e festivi, dalle 7:30 alle 19. Telefono: 0376 230339, WhatsApp: 348 2317678.